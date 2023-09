Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 05.09.23

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Alkoholisiert gegen Leitplanke gefahren

Um 05:40 Uhr befuhr heute Morgen ein 25-Jähriger aus Sontra mit seinem Pkw die B 452 von Reichensachsen kommend in Richtung Einmündung zur B 27 (Hoheneicher Rondell). Im ampelgeregelten Einmündungsbereich zeigte die Ampel "gelb" an, worauf der 25-Jährige sein Auto beschleunigte, um nach links in Richtung Sontra abzubiegen. Dabei verlor er jedoch die Kontrolle über das Auto und fuhr gegen die dortigen Leitplanken. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss; ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 1,9 Promille. Der Sachschaden wird mit ca. 8000 EUR angegeben. De Pkw musste abgeschleppt werden.

Abgelenkt von diesem Unfall übersah ein 79-Jähriger aus Sontra beim Abbiegen von der B 27 auf die B 452 in Richtung Reichensachsen einen vorausfahrenden abbremsenden Pkw, der von einer 72-Jährigen aus Sontra gefahren wurde. Dadurch fuhr er mit seinem Pkw auf, wodurch ein Sachschaden von ca. 2500 EUR entstand.

Auffahrunfall

12.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich heute Morgen, um 07:21 Uhr, in der Niederhoner Straße in Eschwege ereignet hat. Eine 20-Jährige aus der Gemeinde Berkatal, die stadteinwärts unterwegs war, bemerkte zu spät, dass der vorausfahrende Pkw, der von einem 19-Jährigen aus Eschwege gefahren wurde, an einem Zebrastreifen abbremste und fuhr dadurch mit ihrem Pkw auf. Nach ihren Angaben war sie von der Sonne geblendet.

Unfallflucht

Am 04.09.23, um 05:35 Uhr, befuhr eine Sattelzugmaschine den Finkenweg in Eschwege und beabsichtigte nach links auf den "Schwarzen Weg" abzubiegen. Beim Abbiegen schwenkte das Heck der Sattelzugmaschine aus und beschädigte dadurch einen geparkten Pkw Skoda, an dem ein Sachschaden von ca. 2500 EUR entstand. Der Fahrer der Sattelzugmaschine setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise: 05651/9250.

Eine weitere Unfallflucht wird aus der Boyneburger Straße in Eschwege gemeldet. Beim Ausparken wurde gestern Vormittag, um 11:50 Uhr, ein schwarzer Pkw BMW angefahren und beschädigt. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Brand

Um 18:15 Uhr wurde gestern Abend durch eine Zeugin festgestellt, dass Rauch aus dem Dach eines benachbarten Gebäudes in der Straße "Grüner Weg" in Bad Sooden-Allendorf austrat. Daraufhin alarmierte sie die Feuerwehr aus Bad Sooden-Allendorf, die mit 23 Einsatzkräften ausrückten. Es stellte sich heraus, dass es im Dachstuhl eines Werkstattgebäudes brannte. Das Feuer konnte dann durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR; verletzt wurde niemand. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt brandursächlich sein.

Geldbörsendiebstahl

Um 14:15 Uhr ereignete sich gestern Nachmittag in einer Drogerie in der Eschweger Innenstadt ein Geldbörsendiebstahl. Eine 71-Jährige Kundin aus Treffurt hatte ihr Portmonee in der Handtasche aufbewahrt, die wiederum im Einkaufswagen lag. In einem unbemerkten Augenblick wurde dann die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Neben diversen Ausweisdokumenten befand sich auch Bankkarten und etwas Bargeld in dem Portmonee. Schaden: ca. 150 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl aus "Kapelle der Einheit"

Am vergangenen Sonntag wurde durch den Hausmeister der Katholischen Kirchengemeinde Wanfried festgestellt, dass unbekannte Täter in die "Kapelle der Einheit" in der Doringsdörfer Straße in der Gemarkung von Wanfried eingebrochen waren. Bei dem Einbruch wurde religiöse Wertgegenstände (u.a. eine Glaubenstafel aus Kupfer, eine Heiligenfigur) entwendet. Weitere Gegenstände wurde zudem beschädigt. Insgesamt wird der Schaden auf ca. 4000 EUR geschätzt. Der genaue Tatzeitraum ist nicht bekannt. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Auffahrunfall

Um 15:30 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 40-Jähriger aus Hainspitz mit seinem Pkw die B 27 von Wichmannshausen kommend in Richtung des Kreisverkehrs. Aufgrund des stockenden Verkehrs musste er sein Auto abbremsen, was der nachfolgende 18-Jährige aus der Gemeinde Weißenborn zu spät bemerkte und mit seinem Auto auffuhr. Sachschaden: ca. 4500 EUR.

Trickdiebstahl

Am gestrigen Vormittag erschien, gegen 10:45 Uhr, ein unbekannter Mann an einem Einfamilienhaus in der Eisenacher Straße in Herleshausen. Unter dem Vorwand, er sei ein Arbeitskollege des vor Monaten verstorbenen Ehemannes verschaffte er sich Zutritt zum Wohnhaus. Gegenüber der lebensälteren Geschädigten gab er dann an, dass er Schmuck, Bücher und ältere Gegenstände abkaufen wolle und begann damit einige Schubladen zu "inspizieren", ohne am Ende etwas zu kaufen. Nachdem er dann das Haus in "freundlicher und zuvorkommender Art" wieder verlassen hatte, bemerkte die Geschädigte, dass ein Goldring mit türkisfarbenen Schmuckstein im Wert von ca. 100 EUR entwendet wurde. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Ca. Ende 50 Jahre alt, ca. 165 - 179 cm groß, mittelblonde kurze Haare. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans, hellem Hemd und einem blaugrauen Pullover. Er sprach deutsch ohne erkennbaren Akzent. Hinweise unter Tel.: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Vorfahrt missachtet

Um 17:30 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 75-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw die Mühlstraße in Witzenhausen. An der Kreuzung zur Gelsterstraße beabsichtigte er nach rechts abzubiegen, übersah dabei aber den von rechts kommenden Pkw, der von einer 64-Jährigen aus Hessisch Lichtenau gefahren wurde. Sachschaden: ca. 6500 EUR.

Unfallflucht

Zwischen dem 03.09.23, 13:45 Uhr und dem 04.09.23, 05:45 Uhr fuhr ein flüchtiger Verkehrsteilnehmer vermutlich von der Drießenstraße in Witzenhausen kommend vorwärts in die Feuerwehrzufahrt des Seniorenheims "Haus Salem", um zu wenden. Beim Rückwärtsfahren aus der Zufahrt stieß das Fahrzeug mit einer Laterne neben der Ausfahrt zusammen. An der Laterne entstand Sachschaden. Hinweise: 05542/93040.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich auf dem Schotterparkplatz zum einem Anwesen in Hübenthal in Berlepsch-Ellerode in Witzenhausen. Dort wurde ein roter Toyota auf der Beifahrerseite angefahren und beschädigt. Der Unfall ereignete sich zwischen dem 02.09.23, 13:10 Uhr und dem 04.09.23, 12:00 Uhr. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle der PD Werra-Meißner, KHK Künstler

