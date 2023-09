Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 04.09.23

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Motorradfahrer verletzt

Um 17:40 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 73-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf mit ihrem Pkw die Wahlhäuser Straße in Bad Sooden-Allendorf. Sie beabsichtigte nach links auf ein Grundstück abzubiegen, übersah dabei aber das entgegenkommende Motorrad. Dieses wurde von einem 57-Jährigen aus Neu-Eichenberg gefahren. Der 57-Jährige leitete noch eine Vollbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Dadurch wurde er leicht verletzt und am Unfallort ärztlich behandelt. Sachschaden: ca. 5000 EUR.

Unfallfluchten

Zwischen dem 02.09.23, 15:00 Uhr und dem 03.09.23, 15:30 Uhr ereignete sich in der Augustastraße in Eschwege eine Unfallflucht. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde ein dort abgestellter Pkw Dacia im Bereich der hinteren Stoßstange angefahren. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 800 EUR.

Angezeigt wurde noch eine Unfallflucht, die sich am vergangenen Freitag, 01.09.23, in der Marktstraße 21 in Wanfried ereignet hat. Dort wurde zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr ein geparkter weißer VW Passat gestreift und beschädigt. An dem Passat entstand ein Schaden von ca. 1000 EUR. Hinweise auf die Verursacher: 05651/9250.

Wildunfall

Um 04:40 Uhr befuhr vergangene Nacht eine 52-Jährige aus Waldkappel mit ihrem Pkw die L 3334 in Richtung Bischhausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend weiterlief. Sachschaden am Pkw: ca. 500 EUR.

Fahren unter Drogeneinfluss

Um 00:10 Uhr wurde vergangene Nacht ein 18-Jähriger aus Wanfried mit seinem Pkw angehalten und polizeilich kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von illegalen Betäubungsmitteln (THC) das Auto fuhr. Zudem wurde noch eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Die Weiterfahrt wurde untersagt; eine Blutentnahme durchgeführt.

Weil der Drogenvortest positiv auf THC reagierte muss sich ein 24-jähriger Eschweger wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten. Der 24-Jährige wurde am gestrigen Abend, um 20:20 Uhr, in der Bahnhofstraße in Eschwege mit einem Scooter fahrend angetroffen und kontrolliert. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt; eine Blutentnahme durchgeführt.

Heute Morgen wurde, um 08:35 Uhr, ein 47-Jähriger aus Eschwege mit seinem Fahrrad im "Schützengraben" in Eschwege angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,7 Promille, was eine Blutentnahme zur Folge hatte.

Brand

Um 16:40 Uhr wurde am gestrigen Sonntagnachmittag in der Martinsgasse in Wanfried ein Brand gemeldet. Auf dem Grundstück befindet sich ein Wohnhaus mit einer angrenzenden Scheune. In der Scheune wurde ein älterer (funktionstüchtigen) Herd, augenscheinlich unbeabsichtigt eingeschaltet wurde, wodurch die auf dem Herd abgestellten Gegenstände (Küchenutensilien, Milchtüten) in Brand gerieten. Der Ofen stand direkt an der Scheunenwand, wodurch diese durch die Rauch- und Rußentwicklung ebenfalls beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

Polizei Sontra

Mit Hund kollidiert

Um 14:46 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 55-Jähriger aus Borgholzhausen mit seinem Pkw die B 400 zwischen Unhausen und Ulfen. In der Gemarkung von Ulfen lief plötzlich ein Hund auf die Bundesstraße, der von dem herannahenden Pkw erfasst wurde. Der Hund überlebte den Aufprall nicht. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Sachbeschädigung an Pkw

Am gestrigen Sonntag wurden in der Straße "Neues Tor" in Sontra zwei Pkws durch Unbekannte beschädigt. Die Autos, die der Straße nebeneinander geparkt waren, wurden zwischen 18:00 Uhr und 21:30 Uhr, jeweils auf der Motorhaube zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall unter Alkoholeinfluss

Um kurz nach Mitternacht wurde vergangene Nacht aus Laudenbach ein möglicher Unfall gemeldet. Dort soll ein Ford Transit entweder einen Reifenplatzer gehabt haben oder aber gegen ein anderes Fahrzeug gefahren sein, da "Funken über die Fahrbahn sprühen". Die alarmierte Streife der Polizeistation Hessisch Lichtenau fand dann einen Ford Transit unfallbeschädigt vor. Bei dem Fahrer, einem 32-Jährigen aus Rumänien, wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der einen Wert von ca. 2,5 Promille ergab.

Die Ermittlungen in der Nacht ergaben, dass der 32-Jährige die Brückenstraße von Uengsterode kommend in Richtung Hauptweg befuhr. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und rammte einen geparkten Pkw. Im Anschluss fuhr der 32-Jährige das stark beschädigte Fahrzeug auf den Hauptweg. Hierbei zog es eine Schleifspur von mehreren hundert Metern, da die vordere rechte Fahrzeugachse gebrochen war. Nachdem das Fahrzeug nicht mehr weiterfahren konnte, verlor der Fahrer erneut die Kontrolle über den Transit, der dadurch ca. 30 Meter rückwärts rollte. Hierbei kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und zerstörte eine Bank. Außerdem wurde noch ein Baum touchiert, wodurch der rechte Außenspiegel zerstört wurde. Beim Versuch den Transit zu starten und mit diesem weg zu fahren, grub sich die vordere Achse ins Erdreich ein. Durch die Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme angeordnet; die Fahrzeugschlüssel und der Führerschein sichergestellt.

Wildunfall

Um 05:30 Uhr befuhr heute früh eine 40-Jährige aus Großalmerode mit ihrem Pkw die L 3225 zwischen Rommerode und Friedrichsbrück. Als eine Rotte Wildschweine die Straße überquerte, kam es zum Zusammenstoß mit einem der Tiere, wodurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Zwischen dem 02.09.23, 15:00 Uhr und dem 03.09.23, 13:30 Uhr wurde in der Straße "Berlepschweg" in Witzenhausen ein Pkw Mercedes im vorderen linken Bereich angefahren und beschädigt. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR an dem Mercedes. Der Verursacher ist flüchtig. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle der PD Werra-Meißner, KHK Künstler

