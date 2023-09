POL-ESW: Pressebericht 01.09.2023

Polizei Eschwege

Einbruch in Bauwagen; Polizei sucht Zeugen

In der Treffurter Straße in Wanfried sind unbekannte Täter gewaltsam durch Einschlagen eines Fensters in einen Bauwagen eingebrochen. Geklaut haben die Täter zwei Musikboxen und einen Koffer mit Pokerspielutensilien. Verübet wurde der Einbruch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 23.30 Uhr und 09.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Körperverletzung, Sachbeschädigung

Am Donnerstagabend ist die Polizei Eschwege hinzugerufen worden, nachdem es um kurz nach 23.00 Uhr am Ostufer des Werratalsees in Schwebda zu Streitigkeiten unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen kam. Hierbei soll dann ein 16-Jähriger aus Eschwege körperlich gegen einen 18-jährigen aus Meinhard vorgegangen sein und diesen ins Gesicht geschlagen haben. Durch den anschließenden Sturz des 18-Jährigen ging zudem dann dessen Handy noch zu Bruch. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen den 16-jährigen Tatverdächtigen aufgenommen.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In der Schusterstraße in Bad Sooden-Allendorf ist ein geparkter blauer Skoda Fabia von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ein- bzw. Ausparken an der hinteren Stoßstange beschädigt worden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1500 Euro. Ereignet hat sich der Unfall zwischen Mittwoch 23.00 Uhr und Donnerstag 16.30 Uhr. Hinweise zum Verursacher an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Autofahrerin übersieht Rollerfahrer; Rollerfahrer verletzt ins Krankenhaus

Zu einem Unfall mit einer schwerverletzten Person kam es am späten Donnerstagnachmittag in Eschwege im Einmündungsbereich Landstraße/Sudetenlandstraße. Laut Unfallbericht befuhr eine 27-jährige Autofahrerin aus Eschwege gegen 17.20 Uhr die Landstraße aus Richtung Niederhone kommend, in Richtung Eschwege. Von der Landstraße bog die Frau dann nach links in die Sudetenlandstraße ein, wobei sie einen 58-Jährigen aus Rosdorf auf einem Motorroller übersah. Der Mann war mit seinem Roller auf der Landstraße stadtauswärts unterwegs und musste aufgrund des Abbiegevorgangs der 27-Jährigen stark abbremsen, wodurch der Mann zu Fall kam und gegen den Pkw der Frau prallte. Der 58-Jährige wurde vor Ort durch den Rettungsdienst und einen Notarzt behandelt und ist dann in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Roller musste mit geringem Schaden abgeschleppt werden. Am Pkw der Frau entstand ebenfalls geringer Sachschaden.

Polizei Sontra

Flüchtiger Sattelzug nach Kollision im Begegnungsverkehr auf Raststätte gestellt

Ein aus Polen stammender 36-jähriger Fahrer eines Sattelzuges, ist nach einer Kollision mit einem anderen Sattelzug im Begegnungsverkehr weitergefahren, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Im Rahmen von polizeilichen Fahndungsmaßnahmen ist der 36-Jährige dann auf einer Raststätte an der Autobahn A 4 angetroffen worden. Gegen den Mann laufen nun Ermittlungen wegen Unfallflucht. Ereignet hat sich das Unfallgeschehen am Donnerstagmorgen gegen 08.15 Uhr in der Ortslage von Ulfen. Hier befuhr der 36-Jährige mit seinem Gefährt die B 400 in Richtung Wommen, ihm entgegen kam dann ein Sattelzug, der von einem 57-Jährigen aus Aue (Erzgebirgskreis) gefahren wurde. Laut Unfallbericht kam der 36-Jährige leicht von seiner Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr, so dass sich die Sattelzüge im Bereich ihrer linken Außenspiegel berührten. Dadurch wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Die Schäden beziffern sich auf 600 Euro beim Verursacher und 1000 Euro am Sattelzug des 57-Jährigen. Anschließend fuhr der 36-Jährige einfach weiter. Die Fahndung nach dem flüchtigen Sattelzug hatte dann aber letztlich Erfolg. Auf der Rastanlage Herleshausen an der A 4 konnte der Fahrer um kurz vor 09.00 Uhr schließlich angetroffen und weiteren Ermittlungsmaßnahmen unterzogen werden.

Betrunken Unfall verursacht; beschädigtes Auto ist flüchtig; Polizei sucht Zeugen

In der Rosengasse in Sontra hat am Donnerstagnachmittag ein 34-jähriger Autofahrer aus Sontra ein fremdes, geparktes Fahrzeug beim Ausparken beschädigt. Als die Polizei hinzugerufen wurde, war das beschädigte Fahrzeug bereits weggefahren. Wie die Beamten vor Ort aber feststellten, hatte der 34-Jährige zur Unfallzeit gegen 14.50 Uhr unter dem Einfluss alkoholischer Getränke gestanden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp unter 3 Promille. Daraufhin wurde bei dem Mann eine Blutentnahme angeordnet. Die Polizei in Sontra such derweil noch nach dem beschädigten Pkw und bittet dbzgl. um Hinweise unter 05653/9766-0.

Wildunfall

Ein 22-jähriger Autofahrer aus dem Ringgau hat am Freitagmorgen gegen 06.15 Uhr ein Reh erfasst, als er auf der Bundesstraße B 7 von Röhrda nach Netra unterwegs war. Das Tier überlebte den Aufprall nicht. Am Auto des Mannes entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Parkrempler

Ein 62-jähriger Autofahrer aus Kaufungen ist am Donnerstagvormittag gegen 11.20 Uhr beim Einparken auf dem Parkplatz "Hotel zur lichten Aue" in der Desseler Straße in Hessisch Lichtenau mit einem anderen Auto kollidiert. Der Mann hatte seinen Angaben zu Folge den seitlichen Abstand zu dem geparkten Pkw falsch eingeschätzt und das Auto dann am linken Außenspiegel touchiert. Am Spiegel des geparkten Autos entstanden leichte Beschädigungen in Form von Kratzer, der Verursacher selbst blieb augenscheinlich unbeschädigt.

