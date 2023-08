Polizei Eschwege

POL-ESW: Ermittlungserfolg vom Fachkommissariat für Betrug bei OF-Ticket-Betrügereien

Eschwege (ots)

Wie in den letzten Wochen teilweise schon berichtet, kam es auch in diesem Jahr im Vorfeld und während des OPEN-FLAIR Festivals zu den verschiedensten Arten von Betrügereien im Zusammenhang mit erworbenen Eintrittskarten.

(s. auch die PM v. 11.08.2023, 11:31 h und 21.08.2023, 12:52 h)

>>>Mittlerweile ca. 70 Fälle in Bearbeitung; Schaden liegt im fünfstelligen Bereich

Wie die Beamten vom Fachkommissariat für Betrugsdelikte in Eschwege berichten, sind die ersten Strafanzeigen wegen Betruges im Zusammenhang mit gefälschten oder ungültigen Eintrittskarten bereits einige Wochen vor Beginn des Festivals erstattet worden. Mit Beginn der Veranstaltung am 09. August kamen dann nahezu täglich weitere Vorfälle hinzu, die zumeist von den Geschädigten angezeigt wurden, die sich noch unmittelbar vor Festivalbeginn über den privaten Zweitmarkt mit Eintrittskarten versorgt hatten. Darüber hinaus ist auch eine nicht unbeträchtliche Zahl von Betrügereien seitens des OPEN-FLAIR-Veranstalters bei der Polizei zur Anzeige gebracht worden. Beim Betrugskommissariat der Kripo Eschwege sind bislang nun rund 70 Fälle bekannt geworden, die jetzt im Nachgang des Festivals nach und nach erfasst und abgearbeitet werden. Der im Zusammenhang mit den Betrügereien entstandene wirtschaftliche Schaden lässt sich aktuell nur schwer beziffern, liegt mutmaßlich aber deutlich im fünfstelligen Betrag.

>>>Ermittlungserfolg gegen Tatverdächtige aus Schleswig-Holstein und dem WMK

Nach Auskunft der zuständigen Ermittler für Betrugsdelikte, gelang es bereits im Vorfeld des Festivals Ermittlungen gegen verschiedene Ticketbetrüger aufzunehmen. Zurückzuführen ist dies in einem Fall u.a. auf die Anzeige eines Geschädigten, der bei einem Ticketkauf über eine Onlineplattform betrogen worden war und dies bei den Beamten in Eschwege zur Anzeige gebracht hatte. Derselbe Geschädigte hatte über die betreffende Plattform dann im Nachgang weitere betrügerische Angebote des gleichen Verkäufers ausgemacht, dem er zuvor auf den Leim gegangen war. Die anschließenden Ermittlungsmaßnahmen der Kripo Eschwege führten hier letztlich zu einem 23-jährigen Mann aus dem Raum Schleswig-Holstein. Den zuständigen Kollegen aus Norddeutschland gelang es dann Anfang August im Rahmen eines fingierten Verkaufsgesprächs den 23-Jährigen vorläufig festzunehmen. Wie sich dabei u.a. herausstellte, bestand gegen den 23-Jährigen noch ein aktueller Haftbefehl in einer anderen Strafsache. Bislang können etwa 10 betrügerische Taten dem 23-Jährigen und seinem ebenfalls aus Norddeutschland stammenden 30-jährigen Komplizen zugeordnet werden. Darüber hinaus können die laufenden Ermittlungen aber auch dazu führen, dass man den Betrügern noch weitere Taten anlasten kann.

In einem weiteren Komplex von Ticket-Betrügereien stehen auch zwei 26 bzw. 21-jährige Männer aus dem Werra-Meißner-Kreis im Fokus der Ermittlungen von der Eschweger Kripo. Von den erfassten Betrugsdelikten im Zusammenhang mit dem Verkauf gefälschter oder ungültiger Tickets ordnet man derzeit 15 Taten den beiden Männern zu. Auch hier können noch weitere Fälle hinzukommen.

>>>Kripo lobt die gute Zusammenarbeit zwischen Polizei, Veranstalter und Geschädigten

Was in den zuvor geschilderten Komplexen auch zu den Ermittlungserfolgen entscheidend mit beigetragen hat, ist die gute Zusammenarbeit zwischen der Polizei, den Geschädigten und den Verantwortlichen des OPEN-FLAIR-Festivals. Viele sachdienliche Hinweise und der gute Austausch untereinander haben hier verschiedentlich dazu geführt, dass die Zusammenhänge und betrügerischen Strukturen schneller erkannt und somit auch effektiver verfolgt werden konnten. Für die noch ausstehenden Verfahren erhofft sich die Kripo, dass man in gleicher Weise möglichst viele der betrügerischen Fälle einer Klärung zuführen kann.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell