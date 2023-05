Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Remagen - Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

Remagen (ots)

Am Montag, den 01.05.2023, wurde die Polizei Remagen gegen 03:50 Uhr über einen versuchten Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Marktstraße in Remagen informiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten bislang unbekannte Täter unter Verwendung eines Kleinwagens in das Geschäft einzudringen. Dies misslang jedoch und die Täter flüchteten unverrichteter Dinge vom Tatort.

Zeugenhinweise können derzeit bei der Polizei in Remagen entgegengenommen werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell