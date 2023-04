Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Ehrliche Finder

Größerer Bargeldbetrag abgegeben

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Drei Kinder haben am 28.04. in Ahrweiler einen größeren Bargeldbetrag gefunden und bei der Polizei abgegeben. Bisher hat sich kein Verlierer/Eigentümer gemeldet. Der / die Verlierer(in) kann sich bei der Polizei in Bad Neuenahr-Ahrweiler unter Angabe der Umstände und Ort des Verlustes, die Höhe des Betrages und auch das Behältnis, in dem sich der Betrag befunden hat, melden und damit seine Eigentumsrechte nachweisen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell