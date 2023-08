Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 31.08.2023

Eschwege (ots)

Wildunfall

Ein 55-jähriger Autofahrer aus Eschwege hat am Donnerstagmorgen um 06.05 Uhr ein Reh erfasst, als er auf der L 3403 von Reichensachsen nach Oberhone unterwegs war. Das Tier lief nach der Kollision davon. Der Sachschaden am Fahrzeug des Mannes wird auf 1000 Euro beziffert.

Parkrempler; Schaden 2000 Euro

Eine 38-jährige Autofahrerin aus Eschwege hat beim Einparken am Fahrbahnrand in der Straße Stedigsrain ein geparktes Auto touchiert. Der Vorfall ereignet sich am Mittwochmorgen gegen 07.45 Uhr. Die Frau verursachte neben dem Schaden am Pkw einer 66-Jährigen aus Meinhard in Höhe von 1000 Euro, auch an ihrem eigenen Auto einen Schaden in gleicher Höhe.

Unfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Wegen Verkehrsunfallflucht hat die Polizei in Eschwege Ermittlungen nach einem bislang noch unbekannten Fahrzeugführer aufgenommen, der am Mittwoch gegen 11.15 Uhr im Städtersweg in Bad Sooden-Allendorf einen geparkten schwarzen Hyundai I 30 am Heck beschädigt haben soll. Der Schaden liegt bei 500 Euro. Als verursachendes Fahrzeug kommt offenbar ein grauer Kia Ceed mit ESW-Zulassung (Kennzeichen bekannt) in Betracht. Die Ermittlungen zu dem verantwortlichen Fahrer dauern an. Hinweise zum Fahrer an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

1000 Euro Schaden entstand am Mittwochabend am Auto eines 34-Jährigen aus Hessisch Lichtenau, der gegen 20.30 Uhr auf der L 3238 von Hollstein in Richtung Walburg unterwegs war. Der Mann hatte auf besagter Strecke ein Reh erfasst, das unvermittelt die Fahrbahn überquert hatte und anschließend in die angrenzende Feldgemarkung davonlief.

Erschleichen von Leistungen; Frau verweigert Personalien

Weil sie keinen Fahrschein für die Tram von Kassel nach Hessisch Lichtenau gelöst hatte, wird jetzt gegen eine 53-jährige Frau aus Hessisch Lichtenau wegen des Erschleichens von Leistungen strafrechtlich ermittelt. Die Frau war am Mittwochvormittag gegen 11.50 Uhr in Fürstenhagen den Kontrolleuren in der Straßenbahn aufgefallen und konnte diesen keinen gültigen Fahrschein vorweisen. Da die Frau sich aber bei der Feststellung ihrer Personalien zunächst querstellte und sich weigerte diese herauszugeben, wurde an der Haltestelle in Hessisch Lichtenau die Polizei hinzugezogen, die daraufhin die Personalien der Frau erhob.

Polizei Witzenhausen

Auffahrunfall

Eine 66-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen ist am Mittwochnachmittag um kurz nach 16.00 Uhr auf den Pkw eines 57-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf aufgefahren. Laut Unfallbericht befuhren beide Verkehrsteilnehmer in Witzenhausen die Straße "Am Eschenbornrasen" in Richtung Südbahnhofstraße. Als der 57-Jährige verkehrsbedingt anhalten musste, hatte die Frau dies offenbar zu spät erkannt und war aufgrund des zu geringen Abstands auf den Pkw des Mannes aufgefahren. An beiden Autos entstand Sachschaden, die 66-Jährige erlitt vmtl. einen Schock und wurde daher zur weiteren Behandlung vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Schäden sind noch nicht beziffert.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

