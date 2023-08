POL-ESW: Pressebericht 30.08.2023 -2

Polizei Eschwege

Eschwege

Einbruch in Gartenhütte, Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben in der Gemarkung von Schwebda eine Gartenhütte aufgebrochen. Die Täter sind hierzu über einen Maschendrahtzaun auf das Gartengrundstück gelangt und traten bei der dort befindlichen Hütte dann die Tür auf. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Ob auch etwas geklaut wurde, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Festgestellt wurde der Einbruch am Mittwochmorgen.

Das in diesem Fall betreffende Grundstück (Flur 12) ist unmittelbar angrenzend an das Gartengrundstück, auf dem es heute Morgen gegen 06.00 Uhr zum Brand einer Gartenhütte kam, (s. PM vom 30.08.23, 10.10 Uhr).

Es ist daher nicht auszuschließen, dass beide Vorfälle miteinander in Zusammenhang stehen. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

