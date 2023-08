Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 29.08.2023

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht; älterer Herr als Verursacher ermittelt

Am Montag ist um kurz nach 10.00 Uhr in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege ein in einer Parkbucht stehender BMW beim Ausparken beschädigt worden. Anschließend verließ der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte später ein 87-Jähriger Mann aus Eschwege ausfindig gemacht werden, gegen den sich nun polizeiliche Ermittlungen wegen Unfallflucht richten. Die Unfallschäden sind noch nicht beziffert.

>>>19-Jährige mit E-Roller und 23-Jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss

Am Montagabend haben die Beamten der Polizei Eschwege zwei Verkehrsteilnehmer kontrolliert, die unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Gegen 20.10 Uhr fiel den Beamten in der Luisenstraße ein 23-jähriger Mann aus Eschwege auf. Der junge Mann war mit seinem Pkw unterwegs und wurde zur Kontrolle angehalten. Ein Drogenvortest sprach auf die Substanzen THC und Kokain an. Außerdem fanden die Beamten bei dem Mann noch Marihuana auf und stellten die Substanz sicher. Dem 23-Jährigen wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und bei ihm wurde eine Blutprobe angeordnet. Wegen der Drogenfahrt wird nun strafrechtlich gegen den 23-Jährigen ermittelt. Zudem wurde ein Verfahren wegen des Besitzes und Erwerbs von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Gegen 21.15 Uhr ist dann eine 19-Jährige aus Eschwege mit einem Elektroroller in der Niederhoner Straße ebenfalls von der Polizei angehalten worden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Roller weder zugelassen noch versichert war. Zudem hatten die Beamten den Verdacht, dass die 19-Jährige Drogen konsumiert haben könnte, was ein Drogentest (verlief positiv auf THC) dann letztlich auch bestätigte. Aufgrund dessen musste sich die junge Frau einer Blutentnahme unterziehen. Gegen sie wird nun wegen der Fahrt unter Drogen, sowie wegen des Besitzes und Erwerbs von Betäubungsmitteln strafrechtlich ermittelt. Darüber hinaus werden der Fahrerin Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Last gelegt, da der Roller nicht zugelassen/versichert war.

>>>Weitere Drogenfahrt im Zuständigkeitsbereich der Pst Sontra

In einem weiteren Fall von Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel haben auch die Beamten in Sontra polizeiliche Ermittlungen aufgenommen. Diese richten sich gegen einen 20-Jährigen aus Weißenborn, der am Montagabend mit einem Traktor auf der Landesstraße zwischen Röhrda und Weißenborn unterwegs gewesen ist. Wie sich im Rahmen der Kontrolle herausstellte, stand der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis. Neben der Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln wird auch wegen des Besitzes und Erwerbs von Betäubungsmitteln gegen den 20-Jährigen ermittelt.

Polizei Sontra

Auffahrunfall im Kreisverkehr; Schaden 5000 Euro

Am Montag ist eine 21-jährige Autofahrerin aus Bad Pyrmont gegen 10.40 Uhr auf einen Pkw mit Anhänger aufgefahren, der von einem 56-Jährigen aus Espelkamp geführt wurde. Der Unfall ereignete sich im Kreisverkehr bei der "Blinden Mühle"/ B 400. Als der 56-Jährige in Höhe der Ausfahrt Wildeck verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte dies die 21-Jährige zu spät und fuhr auf den Anhänger auf. Die Schäden beziffern sich auf 4000 Euro am Pkw der Verursacherin und 1000 Euro an dem Anhänger des 56-Jährigen.

Tür zu Windkraftanlage aufgebrochen; Polizei sucht Zeugen

Bei der Polizei in Sontra ist am Montagmorgen der Einbruch in eine Windkraftanlage zur Anzeige gebracht worden, nachdem Mitarbeiter einer Wartungsfirma um 08.00 Uhr die gewaltsam geöffnete Tür zum Inneren der Anlage festgestellt hatten. Die unbekannten Täter haben sich dann auf diesem Weg Zutritt zu der Anlage verschafft. Ob letztlich auch etwas geklaut wurde, steht noch nicht abschließend fest. Ereignet hat sich der Vorfall an einem Windrad in der Gemarkung Sontra, zwischen Diemerode und Stadthosbach. Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

Polizei Witzenhausen

Beschädigtes Auto nicht mehr auffindbar; Polizei sucht Zeugen

Eine 31-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen hat am Montagmittag um 13.05 Uhr in der Straße "Am Eschenbornrasen" in Fahrtrichtung "Am Stieg" einen weißen Pkw Hyundai am linken Außenspiegel beschädigt und einen Schaden von 150 Euro verursacht. An ihrem eigenen Wagen entstand außerdem ein Schaden von 100 Euro. Als die Verursacherin den Schaden in einer naheliegenden Apotheke meldete und anschließend eine Benachrichtigung an dem beschädigten Hyundai hinterlassen wollte, war dieser nicht mehr da. Die Polizei hat Ermittlungen in der Sache aufgenommen und sucht den Besitzer des Wagens. Hinweise unter 05542/9304-0.

Sattelzug nimmt Pkw die Vorfahrt; Schaden 8500 Euro

Ein 47-Jähriger aus Niederaula ist am Montag gegen 12.28 Uhr mit einem Sattelzug vom Parkplatz bei der "Burg Ludwigstein" nach links auf die B 27 in Fahrtrichtung Witzenhausen eingebogen. Dabei übersah der Fahrer den bevorrechtigten Pkw einer 55-Jährigen aus Eschwege, die auf der B 27 in Richtung Witzenhausen unterwegs war. Bei der folgenden Kollision kam es zu Sachschäden an beiden Fahrzeugen, die sich auf insgesamt 8500 Euro belaufen.

Mehrere Verkehrszeichen durch Unbekannte beschädigt; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben im Bereich Südbahnhofstraße und Walburger Straße mehrere Verkehrszeichen, darunter u.a. Parkverbotszeichen, Vorfahrt achten, Kreisverkehr und Geschwindigkeits-beschränkungszeichen mutwillig abgeknickt und beschädigt. Der gesamte Schaden ist noch nicht beziffert. Die Polizei in Witzenhausen ermittelt wegen Sachbeschädigung. Festgestellt wurden die Beschädigungen am Montagmorgen gegen 05.30 Uhr. Hinweise unter 05542/9304-0.

Körperverletzung; Häusliche Gewalt

In einem Witzenhäuser Ortsteil musste die Polizei am Montagabend bei Familienstreitigkeiten eingreifen. Eskaliert war die zunächst verbal geführte Auseinandersetzung zwischen einer 53-Jährigen und ihrem 51-jährigen Lebensgefährten. Die Frau soll dann körperlich gegen den 51-Jährigen vorgegangen sein und auch zugeschlagen haben. In der folgenden Rangelei stürzten die Frau und der Mann schließlich zu Boden. Weitere Familienangehörige versuchten dann schlichtend einzugreifen, gerieten dabei aber ebenfalls mit der 53-Jährigen aneinander, die später durch die Polizei der Wohnung verwiesen wurde. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

