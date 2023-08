POL-ESW: Vermisste Mia M. wieder da; Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Mähdrescher streift an Pkw entlang; Schaden 6000 Euro Ein 55-Jähriger aus Witzenhausen befuhr am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr mit einem Mähdrescher die Hauptstraße in Oberdünzebach in Richtung Ortsmitte. Während der Fahrt löste sich dann die eingeklappte Leiter zum Führerhaus, so dass der 55-Jährige einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw im Vorbeifahren streifte. An dem betreffenden Pkw, der einem 57-Jährigen aus Eschwege gehört, ...

