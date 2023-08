Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 23.08.2023

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Mähdrescher streift an Pkw entlang; Schaden 6000 Euro

Ein 55-Jähriger aus Witzenhausen befuhr am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr mit einem Mähdrescher die Hauptstraße in Oberdünzebach in Richtung Ortsmitte. Während der Fahrt löste sich dann die eingeklappte Leiter zum Führerhaus, so dass der 55-Jährige einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw im Vorbeifahren streifte. An dem betreffenden Pkw, der einem 57-Jährigen aus Eschwege gehört, entstand an der Fahrerseite ein Schaden in Höhe von 6000 Euro.

Sachbeschädigung, fahrlässige Körperverletzung

Unbekannte haben am Dienstagabend gegen 20.33 Uhr ein leeres Nutella-Glas auf den Balkon eines Reihen-Wohnhauses am Nikolaiplatz geworfen und dadurch eine Scheibe beschädigt und einen Schaden von 400 Euro verursacht. Zudem ist ein Bewohner durch umherfliegende Glassplitter leicht verletzt worden. Die Polizei in Eschwege bittet wegen des Vorfalls um Hinweise unter 05651/925-0.

Polizei Sontra

Diebstahl aus Pkw; Polizei sucht Zeugen

In der Friedrich-von-Baumbach-Straße in Sontra haben Unbekannte eine Tasche aus dem Handschuhfach eines blauen Ford Fiestas geklaut. Das Auto stand zur Tatzeit in einer Parkbucht gegenüber eines Altenpflegeheims geparkt. Die Täter drückten an dem Fahrzeug offenbar die Scheibe der Fahrertür herunter, um so ins Fahrzeuginnere und an das Handschuhfach zu gelangen. In der Tasche befanden sich u.a. diverse Fahrzeugpapiere, der Stehlschaden wird mit 40 Euro angegeben. Ereignet hat sich der Diebstahl zwischen Montagabend 22.00 Uhr und Dienstagabend 19.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

Polizei Witzenhausen

Auffahrunfall; Schaden 5000 Euro

Eine 51-jähjrige Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau ist gestern Mittag um 12.50 Uhr in der Ortslage von Witzenhausen auf einen vorausfahrenden Pkw aufgefahren. Die Frau war auf der Straße "An der Bohlenbrücke" stadtauswärts in Richtung "Zu den Weinbergen" unterwegs. Als eine ihr vorausfahrende 23-jährige Autofahrerin aus Großalmerode verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte dies die 51-Jährige zu spät und fuhr auf. Am Auto der Verursacherin entstand ein Schaden von 3000 Euro. Der Schaden am Auto der 23-Jährigen beläuft sich auf 2000 Euro.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell