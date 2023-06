Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtrag 2 zu "Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Polizei Mönchengladbach: 17-Jähriger lebensgefährlich verletzt - Mordkommission ermittelt"

Mönchengladbach (ots)

Im Fall der beiden am 22. Juni in Wickrath an der Kirchstraße durch Stiche verletzten 17-Jährigen hat die Mordkommission die Identität von drei Jugendlichen Tatverdächtigen feststellen können.

Dabei handelt es sich um zwei 15-jährige und einen 13-jährigen Jungen. Einer der beiden 15-Jährigen, die nach derzeitigem Ermittlungsstand mutmaßlich die beiden Haupttäter sind, hatte sich nach Identifizierung durch die Mordkommission am 29. Juni selber bei der Polizei Mönchengladbach gestellt und seine Beteiligung an der Tat gestanden.

Die Polizei erwirkte und vollstreckte daraufhin Durchsuchungsbeschlüsse bei den drei Tatverdächtigen zu Hause. Des Weiteren führten die Ermittlungen auch zur Auffindung eines Messers, bei dem es sich mutmaßlich um die Tatwaffe handelt.

Der 15-Jährige sowie der 13-Jährige wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Der andere 15-jährige Tatverdächtige befindet sich zurzeit nicht in Deutschland. Alle drei Tatverdächtigen sind zuvor bereits durch Gewalt- und Eigentumsdelikte polizeilich in Erscheinung getreten. Ein 15-jähriger und der 13-jährige Junge waren erst kürzlich in die Initiative "KURVE KRIEGEN" aufgenommen worden. Die pädagogische Arbeit mit ihnen beschränkte sich bislang noch auf Erstgespräche.

Die Ermittlungen der Mordkommission zu der jeweiligen genauen Tatbeteiligung der drei Verdächtigen dauern noch an.

Der 17-Jährige, der bei der Tat am 22. Juni durch einen Stich zunächst in Lebensgefahr schwebte, konnte gestern, nach einwöchiger stationärer Behandlung im Krankenhaus, wieder nach Hause entlassen werden.

Die Mordkommission lobt die Mitwirkung vieler Jugendlicher aus Wickrath, die die Ermittlungen der Polizei unterstützen wollten und ihr wertvolle Hinweise gegeben haben. (jn)

