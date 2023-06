Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtrag 1 zu "Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Polizei Mönchengladbach: 17-Jähriger lebensgefährlich verletzt - Mordkommission ermittelt"

Am Donnerstag, 22. Juni, kam es wie bereits berichtet in Wickrath-Mitte zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 17-Jährigen und drei männlichen Jugendlichen. Bei einem 17-Jährigen bestand aufgrund einer Stichverletzung Lebensgefahr. Nach derzeitiger Bewertung wird die Tat als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft. Details zur Tat sind der bisherigen Pressemitteilung zu entnehmen. Der Link dazu befindet sich am Ende des Textes.

In dem vorliegenden Fall nennt die Polizei weitere Details zum verbalen Streit, der sich am Vortag der Tat zwischen zwei der Beteiligten ereignet hat. In diesem Zusammenhang sucht die zuständige Mordkommission insbesondere nach einer Jugendlichen, die eine wichtige Zeugin sein könnte und bittet diese sich zu melden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es bereits am Mittwoch, 21. Juni, gegen 16.30 Uhr an der Quadtstraße zu der verbalen Auseinandersetzung. Demnach war der 17-Jährige dort unterwegs, als ihm einer der später an der Tat Beteiligten entgegenkam. Dieser sei in der Begleitung eines Mädchens gewesen. Die Jugendliche wird nun als Zeugin gesucht und wie folgt beschrieben: Sie ist zwischen 15 und 16 Jahre alt und hat lange braune Haare, die sie zum Zeitpunkt des Aufeinandertreffens offen trug.

In Ergänzung zur ersten Pressemitteilung kann die Beschreibung der drei jugendlichen Tatverdächtigen weiter präzisiert werden.

Einer der Tatverdächtiger ist die Person, mit der der Geschädigte am Vortag die bereits beschriebene verbale Auseinandersetzung hatte. Dieser ist zwischen 15 und 17 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er hat eine kräftige Statur, ein arabisch / südländischen Erscheinungsbild und einen eher dunkleren Teint. Er hat schwarze Haare, die er an den Seiten länger und oben kurz trägt. Zum Tatzeitpunkt hatte er einen grauen Kapuzenpullover mit Bändern an der Kapuze und eine dunkelblaue Jeans an. Er trug zudem eine schwarze Kappe.

Der andere Tatverdächtige ist zwischen 15 und 16 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank und hat ebenfalls ein arabisch / südländischen Erscheinungsbild mit eher dunklerem Teint. Er hat braune Augen und eine größere Nase. Seine dunklen Haare trug er an den Seiten kurz, oben länger und bis zu der Mitte des Kopfes nach hinten gegelt. Er hatte zur Tatzeit ein schwarzes T-Shirt mit Streifen, eine blaue Jeans und schwarze Sneaker an.

Der dritte bei der Tat vermutlich unbeteiligt gebliebene Jugendliche ist zwischen 15 und 17 Jahre alt. Er hat ebenfalls ein arabisch / südländischen Erscheinungsbild und trug eine vermutlich dunkelblaue Kappe.

Die Polizei bittet Zeugen, die einen der beiden Vorfälle beobachtet haben oder Angaben zu den Jugendlichen machen können, sich zu melden. Die Mordkommission bittet in diesem Zusammenhang insbesondere das Mädchen als Begleitung des späteren Tatverdächtigen und den bei der Haupttat vermutlich unbeteiligt gebliebenen Jugendlichen, sich als Zeugen zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Mönchengladbach unter 02161-290. (jl)

