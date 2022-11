Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Gemeinsame Kontrollstellen der PI Montabaur und der PI Bad Ems am 14.11.2022

Montabaur/ Bad Ems (ots)

Im Rahmen eines gemeinsamen Sondereinsatzes durch die PI Montabaur und die PI Bad Ems am 14.11.2022 wurden zwei Kontrollstellen auf der B49 (Parkplatz "Butterweg") und auf der B260 (Höhe altes Viadukt) eingerichtet. Insgesamt wurden 96 Fahrzeuge kontrolliert. Der Fokus der Kontrollmaßnahmen lag bei der Überprüfung auf die Verkehrstüchtigkeit der Fahrer. Insgesamt fünf Fahrer bestanden diese Überprüfung nicht. Gegen vier Fahrer wurden Verfahren wegen des Führens eines KFZ unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet. Diesen Fahrzeugführern wurden jeweils Blutproben entnommen. Ein Fahrer stand merklich unter Alkoholeinwirkung. Auch gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt durften diese Personen nicht mehr antreten. Des Weiteren wurden zahlreiche Mängel an den Fahrzeugen, insbesondere Lichtmängel, festgestellt. Die Fahrzeugführer wurden per Mängelbericht aufgefordert, die Mängel umgehend zu beheben. Insgesamt führten bei fünf PKW durchgeführte Änderungen am Fahrzeug zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Insgesamt stießen die Kontrollmaßnahmen auf eine große Akzeptanz bei den kontrollierten Personen.

