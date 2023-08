Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 25.08.2023

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Kiosk in Brand gesetzt; Schaden 5000 Euro; Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte in Meinhard-Schwebda offenbar den Kiosk am Ostufer des Werratalsees "Am Seepark" in Brand gesetzt. Gegen 00.50 Uhr sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst über den Brand informiert worden. Der aus einem Haupt-und einem Nebengebäude bestehende Kiosk hat dabei größtenteils im Bereich des Nebengebäudes Schaden genommen, wo neben der Außenfassade auch Teile des Inventars in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 5000 Euro. Da verschiedene Brandherde alle außerhalb des Gebäudes von der Feuerwehr ausgemacht werden konnten, ist ein technischer Defekt als Brandursache nahezu ausgeschlossen, so dass in dem Fall Brandstiftung als Ursache am Wahrscheinlichsten ist. Die weiteren Ermittlungen übernimmt in dem Fall jetzt die Kriminalpolizei in Eschwege. Hinweise zu dem Brandgeschehen werden entgegengenommen unter 05651/925-0.

Verkehrsunfallflucht (1)

In der Oderstraße in Eschwege ist am Donnerstag zwischen 09.30 Uhr und 10.00 Uhr ein geparkter grauer Renault Clio beschädigt worden. Der Schaden in Form von Kratzern bei dem Clio befindet sich an der Beifahrertür und beziffert sich auf 100 Euro. Als mutmaßliche Verursacherin des Schadens hat die Polizei in Eschwege eine 53-jährige Frau aus Eschwege ermittelt. Die Frau soll den Schaden verursacht haben, als sie in ihr Fahrzeug stieg und dabei dann mit der Fahrertür gegen die Beifahrertür des Renault Clio schlug. Da die 53-Jährige anschließend den Schadensort unerlaubt verlassen hatte, ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht. Durch den Vorfall ist auch am Pkw der 53-Jährigen ein Schaden entstanden. Dieser beläuft sich auf 50 Euro.

Verkehrsunfallflucht (2); Polizei sucht Zeugen

Im Zimmersweg in Bad Sooden-Allendorf ist am Donnerstag zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr ein roter VW Polo von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der Schaden an dem geparkten Polo in Höhe von 100 Euro befindet sich am linken Außenspiegel und entstand vmtl. im Vorbeifahren. Hinweise zum Verursacher an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Bevorrechtigtes Auto übersehen; Schaden 7000 Euro

Ein 27-Jähriger aus Northeim ist am Donnerstagabend beim Ausparken aus einer Parklücke und Einfahren in den fließenden Verkehr mit einem vorbeifahrenden Auto kollidiert. Der Unfall ereignete sich gegen 19.15 Uhr in der Niederhoner Straße in Eschwege. Laut Unfallbericht war der 27-Jährige abgelenkt und auf ein anderes Hindernis fokussiert. Die Schäden an den beiden beteiligten Fahrzeugen beziffern sich auf 3000 und 4000 Euro.

Vorfahrt genommen

Eine 48-jährige Autofahrerin aus Wehretal hat gestern Morgen gegen 09.10 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht, als sie in Reichensachsen vom Steinweg nach links auf die Landstraße einbiegen wollte. Dabei übersah die Frau laut Unfallbericht aber einen bevorrechtigten 59-jährigen Autofahrer aus Effelder, der auf der Landstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs war. Im Einmündungsbereich Landstraße/Steinweg kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, die beide einen Schaden davontrugen. Die Schäden sind hier noch nicht beziffert.

Polizei Sontra

Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen; zwei Personen leicht verletzt

Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Donnerstagnachmittag gegen 15.50 Uhr auf der Bundesstraße B 27. Eine aus Bad Hersfeld stammende 35-jährige Autofahrerin befuhr die B 27 von Sontra in Richtung Bad Hersfeld. Zwischen den Abfahrten Sontra-Mitte und Sontra-Nord musste die 35-Jährige dann aufgrund einer roten Baustellenampel verkehrsbedingt anhalten. Ein aus Bodenfelde (LK Northeim) stammender 30-Jähriger erkannte dies zwar noch rechtzeig und kam mit seinem VW Bus hinter der 35-Jährigen zum Stehen. In gleicher Richtung war zudem eine 29-Jährige aus Sontra mit ihrem Pkw unterwegs, die letztlich aber nicht mehr rechtzeitig hinter dem vorausfahrenden 30-Jährigen zum Stillstand kam. Die 29-Jährige fuhr in der Folge auf den VW Bus auf, der dadurch wiederum auf den Pkw der 35-Jährigen geschoben wurde. Das Auto der Verursacherin war daraufhin nicht mehr fahrbereit und hier entstand mit 3000 Euro auch der meiste Sachschaden. Die anderen Fahrzeuge wurden mit 500 Euro (VW Bus) und 2000 Euro in Mitleidenschaft gezogen. Die 29-jährige Unfallverursacherin ist mit leichten Verletzungen anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 30-Jährige klagte an der Unfallstelle über Nackenschmerzen, eine akute ärztliche Behandlung war hier zunächst allerdings nicht notwendig. Gegen 16.30 Uhr war die Unfallstelle geräumt.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl/Unterschlagung von Portmonee angezeigt; Polizei sucht Zeugen

Den Diebstahl bzw. die Unterschlagung seines Portmonees hat ein 57-Jähriger aus Großalmerode zur Anzeige gebracht, der am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr im "Naturfreundehaus Meißner" (Regina-Fahrenbach-Straße, Hausen) zum Einkaufen war. Im Portmonee waren Bargeld, diverse Ausweisdokumente (u.a. Personalausweis, Führerschein, Krankenkassenkarte) und Bankkarten enthalten. Nach dem Einkauf stellte der 57-Jährige den Verlust seines Portmonees fest und konnte dieses trotz intensiver Absuche nicht mehr auffinden. Hinweise unter 05602/9393-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell