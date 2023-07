LPI-GTH: Verkehrsunfall in Kreuzungsbereich

LPI Gotha (ots) - Gestern Vormittag wurden in der Bücheloher Straße Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Bei erlaubten 50 km/h wurden 85 Überschreitungen gemessen. Die höchste Überschreitung lag bei 78 km/h, knapp 1000 Fahrzeuge passierten den Messbereich. Bei Messungen in der Eisenacher Straße in Waltershausen am Vormittag des 01.07.2023 wurden 114 Verstöße bei erlaubten 50 km/h registriert. Knapp 1200 Fahrzeuge durchfuhren den Messbereich. Die höchste ...

