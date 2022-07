Coesfeld (ots) - Zwei Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag (08.07.22) versucht, in eine Bäckereifiliale an der Lindenstraße in Appelhülsen einzubrechen. Zwischen 00.55 Uhr und 1.07 Uhr beobachtete eine Zeugin die Täter dabei, wie sie sich wiederholt an einem Fenster zu schaffen gemacht haben. Erst nach einer zweiten Ansprache durch die Zeugin flüchteten die Unbekannten in Richtung des Supermarktes K+K. Die ...

