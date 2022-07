Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, Oberstraße/ Fahrrad beschädigt und geflüchtet

Coesfeld (ots)

Ein intaktes Fahrrad abgestellt, jedoch dieses nach dem Einkauf beschädigt vorgefunden hat am Donnerstag (07.07.22) ein zehnjähriger Junge aus Nordkirchen. Zwischen 17.45 Uhr und 17.55 Uhr war er im K+K an der Oberstraße in Südkirchen einkaufen. Das grüne Fahrrad hatte er in "zweiter Reihe" an den Fahrradständern abgestellt.

Ein Zeuge beobachtete einen unbekannten Autofahrer in einem grauen SUV dabei, wie der das Fahrrad unter dem Auto herauszog und an dem Fahrradständer wieder aufstellte. Der Unbekannte flüchtete. Bei dem SUV handelt es sich um einen Chevrolet oder Toyota mit chromfarbenen Stützen. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

