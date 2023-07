LPI-GTH: Unter Alkohol Verkehrsunfall verursacht

Gotha (ots) - Am Samstag, den 24.06.23, fuhr ein Skoda-Fahrer gegen 14.10 Uhr aus einer Grundstückseinfahrt in der Straße Burgfreiheit. Ein heran nahender Fahrradfahrer, der verbotswidrig den Gehweg der Burgfreiheit in Richtung Bürgeraue befuhr, kollidierte mit dem Pkw und verließ sodann die Unfallstelle, ohne seiner Feststellungs- und Duldungspflicht nachzukommen. Der Radfahrer kann wie folgt beschrieben werden: - ...

mehr