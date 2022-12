Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Polizei kontrolliert Fahrradfahrer vor den Schulen im Stadtgebiet

Bad Segeberg (ots)

In den vergangenen vier Wochen haben Beamten des Polizeireviers Pinneberg im Rahmen der Schulwegsicherung Fahrradkontrollen an neun Schulen im Stadtgebiet durchgeführt.

In der Zeit zwischen Montag (28.11.2022) und Donnerstag (22.12.2022) wurden insgesamt 333 Fahrräder von Schülern, die auf dem Weg zur Schule waren, kontrolliert.

Der Schwerpunkt der Kontrolle lag angesichts der dunklen Jahreszeit primär bei der Überprüfung der lichttechnischen Einrichtungen.

Es wurden bei insgesamt 70 Fahrrädern Mängel festgestellt. Die Schüler und Schülerinnen wurden in einem verkehrserzieherischen Gespräch auf die Beanstandungen und die damit verbundenen Gefahren im Straßenverkehr präventiv hingewiesen.

Gerade in der dunklen Jahreszeit ist eine gute Sichtbarkeit im Straßenverkehr unverzichtbar.

Die Polizei rät allen Fahrradfahrern, ihre Zweiräder regelmäßig zu überprüfen, die Beleuchtung grundsätzlich einzuschalten und darüber hinaus für die Teilnahme am Straßenverkehr geeignete Kleidung zu tragen. Hierzu zählen insbesondere Kleidungsstücke mit fluoreszierenden Materialien, welche die Wahrnehmbarkeit deutlich erhöhen. Warnwesten oder Jacken mit reflektierenden Applikationen erhöhen zudem die Aufmerksamkeit aller Verkehrsteilnehmer.

Der Appell der Polizei richtet sich insbesondere an die verantwortlichen Eltern und Erziehungsberechtigten, deren Kinder täglich in der Dunkelheit am Straßenverkehr teilnehmen. Die regelmäßige Überprüfung der Funktionstüchtigkeit der Beleuchtungseinrichtungen an den Fahrrädern der Schulkinder sollte Standard sein und im Hinblick auf die hohe Verantwortung der jungen Verkehrsteilnehmer gegenüber eine Selbstverständlichkeit darstellen.

Das Polizeirevier Pinneberg hat bereits in der Vergangenheit Fahrradkontrollen vor Schulen durchgeführt.

Beanstandet wurde auch das Parkverhalten einiger Eltern vor den Schulen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei explizit daraufhin, dass das Halten und Parken auf dem Gehweg nicht erlaubt ist und appelliert in diesem Zusammenhang an das Vorbildverhalten der Elternschaft im Interesse der Verkehrssicherheit.

Bei zwei Fahrzeugführern wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, weil die Fahrzeugführer durch ihr Mobiltelefon abgelenkt waren. Bei weiteren zwei Fahrzeugführern wurde ein nichtangelegter Sicherheitsgurt während der Fahrt festgestellt.

Die Polizeibeamten leiteten insgesamt elf Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Das Polizeirevier Pinneberg wird derartige Kontrollen wiederholen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell