POL-ESW: Pressebericht vom 28.08.23

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Fahren unter Drogeneinfluss

Um 17:50 Uhr wurde am gestrigen Nachmittag ein 24-Jähriger aus Eschwege im Bereich "Hessenring" mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass unter dem Einfluss von THC das Auto fuhr, worauf die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Polizei Hessisch Lichtenau

Vorfahrt missachtet

Um 14:30 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 32-Jähriger aus Kassel mit einem Pkw den Dreiangelweg (Einbahnstraße) in Richtung Nordstraße in Großalmerode in die er nach rechts abbiegen wollte. Im Kreuzungsbereich Nordstraße / Dreiangelweg übersah er eine von rechts kommende 34-jährige aus Großalmerode und stieß mit deren Pkw zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Portmonee wieder aufgefunden

Im Zusammenhang mit dem angezeigten Diebstahl/ Unterschlagung eines Portmonees in den Räumlichkeiten des "Naturfreundehaus Meißner" (PM v. 25.08.23, 10:37 Uhr) kann mitgeteilt werden, dass das Portmonee aufgefunden und dem Eigentümer übergeben werden konnte. Aus der Geldbörse wurde auch nichts entwendet.

Polizei Witzenhausen

Feuerwehreinsatz

Um 16:00 Uhr wurde gestern Nachmittag eine starke Rauchentwicklung in der Straße "Am Weingarten" in Ermschwerd gemeldet. Es stellte sich für die Einsatzkräfte so dar, dass aus dem Küchenbereich im Erdgeschoss des Wohnhauses Rauch austrat. Nachdem die Rauchentwicklung durch die Feuerwehr bekämpft wurde, wurde festgestellt, dass die Ursache im Bereich hinter dem Kühlschrank lag und somit ein technischer Defekt des Kühlschrankes vorliegen dürfte. Die Wohnung wurde im Anschluss belüftet. Gebäudeschaden entstand nicht; Personen wurden ebenfalls nicht verletzt. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Pressestelle der PD Werra-Meißner, KHK Künstler

