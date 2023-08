Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Handfester Streit, Nachtragsmeldung

Offenburg (ots)

Nach der Auseinandersetzung am Montagabend vergangener Woche gelang es den Beamtinnen und Beamten des "Haus des Jugendrechts", einen weiteren Tatverdächtigen zu ermitteln. Der 14-jährige Jugendliche soll im Verdacht stehen, Pfefferspray gegen einen Anwohner eingesetzt zu haben. Gegen Letzteren wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, weil er mit einem Baseballschläger auf die Gruppe aus Kindern und Jugendlichen zugegangen sei und diese damit bedroht haben soll. Die genauen Tatabläufe sind derzeit Gegenstand der laufenden Befragungen und Ermittlungen.

Die Befragungen von Anwohnern haben bislang unterschiedliche Wahrnehmungen zu der Lautstärke und der Kooperationsbereitschaft der dort aufhältigen Jugendlichen ergeben. Die Polizei musste in den letzten Monaten nur bei wenigen Verstößen einschreiten. Auch bei den seit Juni vermehrt durchgeführten Kontrollmaßnahmen im Rahmen eines Schwerpunktaktionsprogrammes in der Offenburger Innenstadt war im Bereich des Ölbergs kein Schwerpunkt zu erkennen.

In enger Zusammenarbeit mit der offenen Jugendarbeit der Stadt Offenburg, dem "Haus des Jugendrechts" und dem Polizeirevier Offenburg werden aus dem aktuellen Anlass heraus vermehrt Gespräche vor Ort geführt.

/rs

Ursprüngliche Meldung vom Dienstag, 01.08.2023, 16:07 Uhr

Offenburg - Handfester Streit

Offenburg Bei einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Jugendlichen hat ein Mann am Montagabend in der Kreuzkirchstraße Gesichtsverletzungen davongetragen. Er wurde von Kräften des Rettungsdienstes in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Laut Schilderung des Verletzten hätte eine Gruppe Jugendlicher gegen 19:45 Uhr gegen dessen Haustür gepoltert, nachdem zuvor gegenüber einer Person im persönlichen Umfeld des Mannes Beleidigungen ausgesprochen worden sein sollen. Nach Verständigung der Polizei sei er nach draußen gegangen. Am Ölberg soll es dann zu dem handfesten Streit gekommen sein, bei dem nach derzeitigen Erkenntnissen auch Pfefferspray eingesetzt worden sein soll. Der genaue Tatablauf und inwieweit ein seitens des Anwohners mitgeführter Baseballschläger eine Rolle gespielt haben könnte, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die nur wenige Minuten nach der Verständigung eintreffenden Polizeistreifen konnte einen 13-Jährigen als Hauptakteur der Konfrontation feststellen. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben gegen alle Beteiligten Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell