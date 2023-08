Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Radfahrer schwer verletzt, Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Offenburg (ots)

Nach einer Kollision mit einem Autofahrer hat ein 62 Jahre alter Fahrradfahrer am Montagvormittag schwere Verletzungen erlitten und wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren die beiden Unfallbeteiligten gegen 11 Uhr die Heinrich-Hertz-Straße in Richtung des Kreisverkehrs der Marlener Straße. Laut Schilderung von Zeugen soll der Velo-Lenker an einem dortigen Fußgängerüberweg unvermittelt nach links gezogen haben, um die Straße zu queren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem VW-Fahrer. Während der Unfallaufnahme konnten die Beamten des Polizeireviers Offenburg beim 38-jährigen Autofahrer eine Alkoholbeeinflussung wahrnehmen, die sich im Zuge eines Atemalkoholtests mit einem Wert von knapp 1,5 Promille niederschlug. Er musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

