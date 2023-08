POL-OG: Bühl, Vimbuch - Diebstahl aus Fahrzeug, Zeugen gesucht

Offenburg (ots) - Nach einem Raubdelikt in einem Kaufhaus am Lindenplatz, haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und sind auf der Suche nach Zeugen. Gegen 17:40 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv einen bislang Unbekannten dabei, wie er Parfüm im Wert von mehreren Hundert Euro in einer Tasche verstaute und den Markt verließ. Darauf angesprochen und die Tasche abgenommen, soll der ...

mehr