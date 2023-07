Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 2 Motorradfahrer bei Unfällen verletzt

Sonneberg (ots)

Lauscha - Am 14.07.2023 gegen 13:50 Uhr fuhr ein 26-jähriger mit seinem Leichtkraftrad Honda von Neuhaus am Rennweg in Richtung Lauscha. Kurz vor dem Ortseingang Lauscha verlor er in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte und blieb auf der Wiese neben der Straße liegen. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Verletzte in eine Klinik geflogen. Der Schaden am Krad beträgt ca. 500 Euro.

Jagdshof - Ein weiterer Unfall, bei welchem ein Kradfahrer verletzt wurde,ereignete sich am 15.07.2023 gegen 14:15 Uhr zwischen Schauberg und Jagdshof. Hier prallte der Fahrer einer Aprilia in einer scharfen Linkskurfe gegen die rechte Leitplanke. Der 46-jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Schäden an Leitplanke und Motorrad werden mit je 1000 Euro beziffert.

