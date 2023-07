Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit mehreren Verletzten

B85/ Hockeroda-Eichicht (ots)

Am Donnerstagvormittag, gegen 09:30 Uhr, wurden durch einen Unfall auf der Bundesstraße 85 mehrere Personen verletzt. Ein 60-Jähriger fuhr die Bundesstraße aus Eichicht kommend in Richtung Hockeroda. Kurz vor Ortseingang Hockeroda kam der Fahrer dann in einer Kurve in den Gegenverkehr, sodass es zum Zusammenstoß kam. In der Folge kam es noch zu einem weiteren Zusammenstoß, sodass in Summe drei PKW involviert waren. Es wurden insgesamt vier Personen in den betroffenen PKW, teils schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt. Zum Zwecke der Unfallaufnahme sowie der Bergung durch einen Abschleppdienst wurde die Straße zeitweise gesperrt. Gegen Mittag wurde die Strecke dann wieder vollständig freigegeben.

