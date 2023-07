LPI-SLF: Andauernde Löscharbeiten bei Waldbrand an Steilhang

Sonneberg (ots) - Am gestrigen Tag, in der Zeit von 06.00 Uhr - 11.00 Uhr, wurde in Sonneberg in der Bahnhofstraße ein E-Bike entwendet. Das silberne / graue Fahrrad RIXE war in Höhe Agentur für Arbeit an einem Treppengeländer angeschlossen. Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der PI Sonneberg, Tel. 03675 8750, unter Angabe der Vorgangsnummer 0181321, zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

