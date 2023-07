LPI-SLF: Trunkenheitsfahrten

Pößneck (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 16.25 Uhr, wurde der 44-jährige Fahrer eines PKW in Pößneck in der Mühlstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Der gerichtsverwertbare Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von mehr als 0,6 Promille. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

