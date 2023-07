LPI-SLF: Trunkenheit im Straßenverkehr

Sonneberg (ots) - Am gestrigen Tage kam es gegen 16:10 Uhr in Sonneberg zu einem Verkehrsunfall innerhalb eines Kreisverkehrs. Ein 31-Jähriger Fahrer eines Pkw fuhr von der Neustadter Straße kommend in den Kreisel ein. Hinter ihm befanden sich zwei weitere Pkw. Als der 31-Jährige den Kreisverkehr in Richtung Ernst-Moritz-Arndt-Straße verlassen wollte, hielt er verkehrsbedingt aufgrund querender Fußgänger. Dies ...

mehr