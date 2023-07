Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Räuberischem Diebstahl in Supermarkt gesucht

Rudolstadt (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es zwischen 15:30 Uhr -16:10 Uhr im LIDL in Rudolstadt (Schaalaer Chaussee/ Ankerwerkskreuzung) zu einem Räuberischen Diebstahl sowie Beleidigungen, sodass nun Zeugen gesucht werden. Die bisher unbekannten männlichen Täter wurden im Geschäft durch namentlich unbekannte Zeugen dabei beobachtet, wie sie Waren in ihren Rucksack steckten. Bei Ansprache durch eine Mitarbeiterin sowie den Filialleiter im Kassenbereich reagierten die beiden Männer aggressiv und beleidigten mehrere, unbeteiligte Personen. Jene Personen, insbesondere eine Mutter mit einem kleinen Jungen, werden in dem Zusammenhang gebeten, sich bei der Saalfelder Polizei zu melden. Auch eine weitere männliche Person, welche das Geschehen beobachtete, wird zum Zwecke einer Zeugenaussage dringend gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Unter bedrohlichen Aussprachen gegenüber dem Supermarkt-Personal verließen die beiden Unbekannten schließlich mitsamt Diebesgut den Supermarkt in Richtung Breitscheidstraße- trotz sofortig eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen gelang es nicht, den beiden Männern habhaft zu werden. Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- ca. 185 cm groß und von normaler Statur, ca. 35-45 Jahre alt

-braune, mittellange Haare -nur einen Zahn (Schneidezahn oben links) -tätowiert im Bereich des Halses -bekleidet mit dunklem Shirt und 7/8 Hose sowie schwarzem Rucksack -europäisches Erscheinungsbild, deutschsprachig

Täter 2:

-ca. 170 cm groß und von hagerer Statur, ca. 25-30 Jahre alt -kurze, dunkle Haare -dunkle, verschmutze Kleidung bestehend aus kurzem Shirt, halblanger Hose -europäisches Erscheinungsbild, deutschsprachig -mutmaßlich stark unter Alkohol-oder Drogeneinfluss stehend

Sachdienliche Hinweise zur Identität der Gesuchten nimmt die Saalfelder Polizei (Tel.: 03671-560) unter der Vorgangsnummer 0180906 entgegen.

