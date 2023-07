Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahren unter Drogeneinfluss

Saalfeld (ots)

Am Mittwoch, gegen 15.00 Uhr, wurde der 23-jährige Fahrer eines Pkw in Saalfeld in der Alten Poststraße eine Verkehrskontrolle unterzogen. Ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Weiterhin bestand für den genutzten Pkw kein Versicherungsschutz. Mit dem Mann wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt.

