LPI-SLF: Diebstahl eines Pkw

Föritztal (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 13.25 Uhr, entschloss sich ein 55-jähriger Mann in Föritztal seinen Bauschutt in einer Glasfaserverbundstoffwanne zu verbrennen. Danach begab er sich wieder in sein Haus und ließ das Feuer unbeobachtet. Die Wanne hielt dem Feuer nicht stand und es bestand die Gefahr, dass es sich auf die umliegende Vegetation ausbreitet. Durch einen Zeugen wurde die Polizei verständigt. Das ...

