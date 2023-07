Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahren unter Alkoholeinfluss

Rudolstadt (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 14.50 Uhr, wurde der 34-jährige Fahrer eines Pkw in Rudolstadt in der Oststraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es ergab sich dabei der Verdacht, dass der Mann sein Fahrzeug unter Alkoholeinfluss führte. Ein mit ihm gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,6 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

