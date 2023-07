Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Sonneberg (ots)

Am gestrigen Tage kam es gegen 16:10 Uhr in Sonneberg zu einem Verkehrsunfall innerhalb eines Kreisverkehrs. Ein 31-Jähriger Fahrer eines Pkw fuhr von der Neustadter Straße kommend in den Kreisel ein. Hinter ihm befanden sich zwei weitere Pkw. Als der 31-Jährige den Kreisverkehr in Richtung Ernst-Moritz-Arndt-Straße verlassen wollte, hielt er verkehrsbedingt aufgrund querender Fußgänger. Dies bemerkten die dahinter befindlichen Pkw-Fahrer (67-Jähriger und 23-Jährige) zu spät und es kam zu einem Auffahrunfall. Im Fahrzeug des 31-Jährige war ein 4-Monate altes Kind. Ein zur Hilfe gerufener Rettungswagen untersuchte das Kind und konnte es bereits vor Ort als unverletzt entlassen. Die anderen Unfallbeteiligten blieben ebenfalls unverletzt. An allen drei Pkw entstand Sachschaden.

