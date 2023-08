Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Zeugen nach Raub gesucht

Offenburg (ots)

Nach einem Raubdelikt in einem Kaufhaus am Lindenplatz, haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und sind auf der Suche nach Zeugen. Gegen 17:40 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv einen bislang Unbekannten dabei, wie er Parfüm im Wert von mehreren Hundert Euro in einer Tasche verstaute und den Markt verließ. Darauf angesprochen und die Tasche abgenommen, soll der Tatverdächtige den Detektiv mit einem Messer bedroht haben und gelangte so wieder in den Besitz des Raubgutes. Mit diesem flüchtete er im Anschluss. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, wenden sich unter der Hinweisnummer 0781 21-2820 an die Ermittler der Kriminalpolizei.

