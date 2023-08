Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nach Streitigkeiten und Randalen in Fachklinik untergebracht

Offenburg (ots)

Nachdem am Montagabend in einer Unterkunft in der Lise-Meitner-Straße mehrfach die Polizei benötigt wurde, musste ein 30-jähriger Bewohner schlussendlich in eine Fachklinik eingewiesen werden. Gegen 19:45 Uhr kam es zunächst zu Streitigkeiten mit einem anderen Bewohner, die jedoch geschlichtet werden konnten und vorläufig Ruhe einkehrte. In der Folge kam es dazu, dass der Mann in seinem Zimmer randalierte, Drohungen aussprach und sich gegenüber den einschreitenden Beamten verbal aggressiv zeigte. Nach seiner Vorstellung in einer Fachklinik wurde der stark alkoholisierte Mann dort aufgrund seines Zustandes aufgenommen.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell