POL-OG: Offenburg - Flucht endet in Tiefgarage

Friesenheim, Heiligenzell (ots) - Nach dem Brandausbruch in einem Einfamilienhaus in der Friedrichsbergstraße am heutigen Montagvormittag sind die Maßnahmen der Beamten des Polizeireviers Lahr am Brandort zunächst beendet. Das gegen 11 Uhr im Bereich der Terrasse ausgebrochene Feuer hat sich auf den Dachstuhl ausgeweitet und war gegen 12:15 Uhr von den Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht. Die Ermittlungen zur ...

mehr