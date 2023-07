Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugenaufruf nach Raub in Voxtrup

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend kam es gegen 20:30 Uhr zu einem gewaltsamen Angriff auf ein älteres Paar im Stadtteil Voxtrup. Unter einem Vorwand klingelten drei Täter an der Tür eines Einfamilienhauses in der Straße Am Werksberg. Als die Bewohner des Hauses daraufhin die Tür öffneten, griff einer der Männer sie unvermittelt an. Die 88-jährige Frau und ihr 92-jähriger Partner erlitten dabei leichte Verletzungen. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Sachverhalt und schrie die Angreifer lautstark an. Diese flüchteten daraufhin in Richtung der Straße Am Gut Sandhorst. Dort teilten sich die Angreifer auf und rannten zunächst in unterschiedliche Gärten. Anschließend liefen die Männer zurück in die Straße Am Werksberg und stiegen anschließend in der Grünberger Straße in einen schwarzen VW Golf ein. Mit diesem fuhren sie in Richtung Wellmannsweg / Eichenallee / Düstruper Straße weg. Die Opfer wurden an ihrer Wohnanschrift medizinisch versorgt.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte ein 21-jähriger Osnabrück in Tatortnähe festgenommen werden, der der Straftat zugeordnet wird. Die flüchtigen Personen werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

- zwischen 25-30 Jahre - ca. 185 cm - südosteuropäisches Erscheinungsbild - dunkle Haare - weißer Sweatpulli - etwas dicker - Bart etwas länger

Person 2:

- zwischen 25-30 Jahre - südosteuropäisches Erscheinungsbild - dunkle Haare

Person 3:

- zwischen 25-30 Jahre - südosteuropäisches Erscheinungsbild - dunkle Haare - hell-türkises T-Shirt

Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter 0541/327-2115 melden. Von besonderem Interesse können Videoaufnahmen sein, die die Flüchtigen auf Grundstücken oder in Gärten aufzeichneten.

