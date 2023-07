Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Polizei sucht Zeugen nach Vorfall in Restaurant

Osnabrück (ots)

Am Freitagabend (14.07.) beobachteten Zeugen, welche sich in einem Restaurant an der Herrenteichstraße aufhielten, wie es möglicherweise gegen 19:00 Uhr zu einer Abwicklung illegaler Geschäfte zwischen einer männlichen Person und einer Minderjährigen kam. Noch bevor der Sachverhalt weiter aufgeklärt werden konnte, flüchteten beide Personen aus dem Restaurant. Im Rahmen erster Ermittlungen konnte die Identität des Mannes geklärt werden. Die Polizei sucht jedoch weiterhin nach dem augenscheinlich minderjährigen Mädchen. Diese wurde wie folgt beschrieben: ca. 16 Jahre alt, groß, dünn, dunkle mittellange Haare, schwarzer Jumpsuit. Das Mädchen soll in Begleitung einer anderen Minderjährigen gewesen sein. Diese wird auf 14-15 Jahre geschätzt, soll dunkelhaarig sein und ein weißes Oberteil getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541/327-2115 oder -3103 entgegen.

