POL-OS: Fürstenau: Fahrradeigentümer gesucht - Polizei bittet um Mithilfe

Osnabrück (ots) - Am Freitagabend (14.07.) beobachteten Zeugen, welche sich in einem Restaurant an der Herrenteichstraße aufhielten, wie es möglicherweise gegen 19:00 Uhr zu einer Abwicklung illegaler Geschäfte zwischen einer männlichen Person und einer Minderjährigen kam. Noch bevor der Sachverhalt weiter aufgeklärt werden konnte, flüchteten beide Personen aus dem Restaurant. Im Rahmen erster Ermittlungen konnte ...

mehr