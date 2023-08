Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen, A5 - Fahrzeug überschlagen

Renchen, A5 (ots)

Ein geplatzter Fahrzeugreifen war am Sonntagabend gegen 20 Uhr die Ursache für einen Autounfall auf der A5 bei Renchen. Die 34-jährige mutmaßliche Unfallverursacherin befuhr mit ihrem Citroen den linken Fahrstreifen der A5 in Fahrtrichtung Basel, als aus noch unerklärlichen Gründen ein Fahrzeugreifen des Pkw platzte. Die junge Frau verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, welches sich zunächst drehte und anschließend überschlug. Die Fahrerin und ihr 38-jähriger Begleiter wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Ortenau Klinikum gebracht. Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks, ebenso wie Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Achern waren ebenfalls vor Ort. An dem beschädigten Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Weitere Ermittlungen wurden von den Beamten des Verkehrsdiensts in Bühl übernommen.

