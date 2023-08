Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Streit an der Passerelle, gibt es Zeugen

Kehl (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Freitagabend im Bereich der Passerelle-Brücke haben die Beamten des Polizeireviers Kehl Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Hintergründe und die genauen Tatbeteiligten sind allerdings noch schleierhaft. Bislang gehen die Ermittler davon aus, dass ein 30 Jahre alter Mann mit seinen Begleitern gegen 20:45 Uhr auf eine Gruppe georgisch stämmiger Personen traf. Möglicherweise haben die beiden Personengruppen bereits einige Zeit vor dem ausufernden Streit im Bereich des späteren Tatorts unabhängig voneinander Alkohol konsumiert. Aus unklarer Ursache habe sich dann ein Streit entwickelt, in dessen Verlauf ein etwa 35 Jahre alter und circa 175 Zentimeter großer "Georgier" den 30-Jährigen mit einer abgebrochenen Glasflasche angegriffen und damit verletzt haben soll. Ferner soll der Angreifer dem 30-Jährigen noch einen Faustschlag verpasst haben. Die Tätergruppierung sei anschließend über die Brücke nach Frankreich geflüchtet, während der Verletzte medizinische Hilfe in Anspruch nehmen musste. Mögliche Zeugen des Vorfalls setzen sich bitte unter der Telefonnummer: 07851 893-0 mit den Ermittlern des Polizeireviers Kehl in Verbindung.

