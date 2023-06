LPI-NDH: Angriff während der Mäharbeiten

Obermehler (ots) - In einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete kam es am Dienstagabend zu einer Streitigkeit zwischen zwei Männern. Der Streit gipfelte gegen 20.45 Uhr in eine tätliche Auseinandersetzung, wobei ein 26-jähriger leicht am Hals verletzt wurde. Die Konfrontation der Männer führte zu Solidarisierungseffekten unter weiteren Bewohnern der Unterkunft, sodass durch eine entsprechende Anzahl an ...

mehr