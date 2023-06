Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Arbeitsunfall

Breitenholz (ots)

Während er Ausübung von Bauarbeiten kam es am Nachmittag in Breitenholz zu einem Unfall, bei dem ein Arbeiter schwer verletzt worden ist. Ersten Erkenntnissen nach sollte mit Hilfe von Baufahrzeugen die Decke eines Gebäudes betoniert werden. Hierbei geriet ein Bagger mit einem Betontrichter ins Wanken. In der weiteren Folge durchbrach der Trichter die Deckenkonstruktion und verletzte den Arbeiter. Dieser wurde mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern gegenwärtig an.

