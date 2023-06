LPI-NDH: Ruhestörung endet handfest

Sondershausen (ots) - In der Franz-Liszt-Straße machte sich am Montag in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 11.15 Uhr ein Unbekannter an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Durch Aufhebeln erlangter der Täter Zugriff auf den Inhalt des Automaten und entnahm diesen. Der Beuteschaden wird, ebenso wie der Sachschaden, auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Nordhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. ...

