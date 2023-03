Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Sulzfeld - Vorübergehende Schließung des Polizeipostens Sulzfeld

Karlsruhe (ots)

Das Polizeipräsidium Karlsruhe teilt mit, dass der Polizeiposten Sulzfeld ab sofort und bis auf weiteres aus personellen Gründen nicht besetzt ist.

Bürgerinnen und Bürger können sich entweder zu den üblichen Bürozeiten an den Polizeiposten Oberderdingen, unter der Rufnummer 07045/561 erreichbar, oder rund um die Uhr an das Polizeirevier Bretten, telefonisch erreichbar unter 07252/5046-0, wenden. Das Revier befindet sich in der Weißhofer Straße 47 in Bretten. In dringenden Fällen und Notlagen wird um unmittelbare Kontaktaufnahme mit dem polizeilichen Notruf unter der Rufnummer 110 gebeten.

Christina Dörfer, Pressestelle

