Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fahrradfahrerinnen kollidieren auf Gehweg

Karlsruhe (ots)

Auf einem Gehweg entlang der Fritz-Erler-Straße in Karlsruhe kollidierten am Montagnachmittag zwei Radfahrerinnen miteinander. Während eine der Radlerinnen aufgrund ihrer Verletzungen ambulant im Krankenhaus behandelt werden musste, entfernte sich die zweite Radfahrerin ohne ihre Personalien angegebenen zu haben von der Unfallstelle.

Nach ersten Erkenntnissen fuhren die beiden Frauen gegen 14:40 Uhr auf dem Gehweg in entgegengesetzter Richtung aufeinander zu, obwohl an dieser Stelle das Befahren des Bürgersteigs nicht gestattet ist. Ein gegenseitiges Ausweichen misslang offenbar, weshalb die beiden Fahrradfahrerinnen zunächst zusammenstießen und in der Folge stürzten. Zu Hilfe eilende Passanten kümmerten sich um die beiden verletzten Frauen. Während der Hilfeleistungen und noch vor Eintreffen der verständigten Polizei entfernte sich eine der Radfahrerinnen, vermutlich in männlicher Begleitung, zu Fuß von der Unfallstelle.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs haben Beamte der Verkehrspolizei die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Vorfalls und insbesondere die zweite beteiligte und wahrscheinlich ebenfalls verletzte Radfahrerin werden gebeten, sich unter 0721 944840 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Julian Scharer, Pressestelle

