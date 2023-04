Polizei Düren

POL-DN: Zeugen für Alleinunfall auf dem Genossenschaftsweg in Jülich Koslar gesucht

Jülich (ots)

Bereits am 24.03.2023 kam ein Autofahrer auf dem Genossenschaftsweg vor der Verkehrswacht in Jülich Koslar von der Straße ab. Die Polizei sucht nun Zeugen und Zeuginnen, die vor Ort halfen.

Am Freitag, den 24.03.2023 gegen 18:00 Uhr befuhr ein 66 Jahre alter Mann aus den Genossenschaftsweg in Jülich Koslar. Da er sich, so seine eigene Angabe, verfahren hatte, wollte er wenden und fuhr zu diesem Zwecke ein Stück rückwärts. Als sich von hinten ein Fahrzeug näherte, kam der Rückwärtsfahrende von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Einige Zeugen und Zeuginnen halfen im anschließend, sein Fahrzeug wieder auf die Straße zu bringen. Da sein Wagen noch fahrbereit war, verließ der Mann die Unfallstelle und setzte seine Fahrt fort.

Zur genauen Klärung des Sachverhaltes bittet die Polizei Düren die Zeugen und Zeuginnen, die an der Unfallstelle geholfen haben, sich unter der 02421 949 5230 mit der zuständigen Sachbearbeiterin in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell