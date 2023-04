Polizei Düren

POL-DN: Fahrzeug überschlagen: Vier Verletzte

Jülich (ots)

Jülich - Weil er von der Fahrbahn abkam überschlug sich am Montagmorgen (24.04.2023) der Pkw eines 26-Jährigen aus Polen.

Der Mann war gegen 06:20 Uhr mit seinem Pkw auf der Haubourdinstraße aus Fahrtrichtung Welldorf kommend in Fahrtrichtung Jülich unterwegs. Mit an Bord waren zwei männliche Beifahrer (25 und 54 Jahre alt) sowie eine 20-jährige Beifahrerin, alle ebenfalls aus Polen. Als ihm ein Pkw entgegenkam, wollte der 26-Jährige möglichst weit rechts fahren. Hierbei kam er jedoch nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw schlidderte und der Fahrer verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. In der Folge überschlug sich der Pkw und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Sowohl der 26-jährige Fahrzeugführer als auch alle Beifahrenden wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie beabsichtigten, sich selbstständig in ärztliche Behandlung zu begeben. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Haubourdinstraße in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, der Pkw wurde abgeschleppt.

