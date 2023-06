Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizeieinsatz in Gemeinschaftsunterkunft

Obermehler (ots)

In einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete kam es am Dienstagabend zu einer Streitigkeit zwischen zwei Männern. Der Streit gipfelte gegen 20.45 Uhr in eine tätliche Auseinandersetzung, wobei ein 26-jähriger leicht am Hals verletzt wurde. Die Konfrontation der Männer führte zu Solidarisierungseffekten unter weiteren Bewohnern der Unterkunft, sodass durch eine entsprechende Anzahl an Einsatzkräften die erhitzten Gemüter beruhigt werden konnten. Hierbei kam es zu keinen weiteren strafbaren Handlungen. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen einen 35-Jährigen, wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil des am Hals verletzten Mannes, aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell